Составь 3 предложений с существительными ,разными склонениями
Русский язык
Составь 3 предложений с существительными ,разными склонениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама съела пирог папа купил велосипед ночью на поле были слышны странные звуки
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