17. За чем наблюдал Васютка, ночуя у озера? А) За звёздами. Б) За народными примета??и. В) За состоянием озера.

Литература

17. За чем наблюдал Васютка, ночуя у озера? А) За звёздами. Б) За народными примета??и. В) За состоянием озера.

Автор: Гость