17. За чем наблюдал Васютка, ночуя у озера? А) За звёздами. Б) За народными примета??и. В) За состоянием озера.
Литература
17. За чем наблюдал Васютка, ночуя у озера? А) За звёздами. Б) За народными примета??и. В) За состоянием озера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б наблюдал за приметами
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