Прошу я не знаю что здесь нужно сделать. прошу срочно надо заранее спасибо

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Прошу я не знаю что здесь нужно сделать. прошу срочно надо заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо ставить в самом начале поставить предлог(I, you, he, she, it...) и читать второй столбик, третий и четвертый. в последнем столбике любую цифру подставляешь.  Пример: 1) I go to the office at 7 o сlock 2) She goes to school at 9 o clock
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