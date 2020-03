Прошу я не знаю что здесь нужно сделать. прошу срочно надо заранее спасибо

Гость: Гость:

Надо ставить в самом начале поставить предлог(I, you, he, she, it...) и читать второй столбик, третий и четвертый. в последнем столбике любую цифру подставляешь. Пример: 1) I go to the office at 7 o сlock 2) She goes to school at 9 o clock