Раскройте скобки.Всьавьте буквы в глаголах,указав их спряжение. Чита..те(на)изусть, не забуд..т (во)век, поднима..т (на)смех, скач..т (в)переди, сворачива..т (на)лево, пряч..т (за)пазухой, проход..м (по)очереди,скатыва..тся (в)...

Гость: Гость:

Читаете наизусть, не забудет во век, поднимает на смех, скачет впереди, сворачивает налево, прячет за пазухой, проходит по очереди, скатывается вниз, подходит в плотную, виднеется в потёмках, выпивает на тощак, стирает, до бела, ищет в потёмках. Надеюсь помогла:)