Помогите, пож, мне нужно написать всё о Малярии, Эболе, Чуме и Вирусе Зика. Прошу, ребят, помогите мне ( 9 класс) Даю 20-30 балов

Биология

Помогите, пож, мне нужно написать всё о Малярии, Эболе, Чуме и Вирусе Зика. Прошу, ребят, помогите мне ( 9 класс) Даю 20-30 балов

Автор: Гость