Помогите, пож, мне нужно написать всё о Малярии, Эболе, Чуме и Вирусе Зика. Прошу, ребят, помогите мне ( 9 класс) Даю 20-30 балов

Биология
Помогите, пож, мне нужно написать всё о Малярии, Эболе, Чуме и Вирусе Зика. Прошу, ребят, помогите мне ( 9 класс) Даю 20-30 балов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малярия. переносчик малярийный плазмодий. сопровождается болезнь пов температурой , рвотой и потоотдедением обильным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А) 3,4*2,6+,3*2,6+5,3*0,7+5,3*1,9= б) 3,6*3,8+1,6*1,6+2,7*4,6+0,9*4,6= Вычислите удобным способом.
Ответить
Математика
Дана правильная четырехунольная пирамида,боковое ребро равно 10см,а сторона основания 12см Найдите апофему и площадь боковой поверхности пирамиды ...
Ответить
Физика
РЕШИТЕ ПЖ: В 200г воды при 10*С помешают 100г железа,нагретого до 100*С.Определите устонавившуюся температуру.
Ответить
Информатика
Напишите программу которая считает произведение цифр введенного натурального числа..помогите пожалуйста!
Ответить
Алгебра
Корень 6x-x2 < корень 5 решите неравенство
Ответить