Помогите, пож, мне нужно написать всё о Малярии, Эболе, Чуме и Вирусе Зика. Прошу, ребят, помогите мне ( 9 класс) Даю 20-30 балов
Биология
Помогите, пож, мне нужно написать всё о Малярии, Эболе, Чуме и Вирусе Зика. Прошу, ребят, помогите мне ( 9 класс) Даю 20-30 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малярия. переносчик малярийный плазмодий. сопровождается болезнь пов температурой , рвотой и потоотдедением обильным
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