Напишите программу которая считает произведение цифр введенного натурального числа..помогите пожалуйста!

Информатика
Напишите программу которая считает произведение цифр введенного натурального числа..помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var   n, p: integer; begin   write('Число: ');   readln(n);   p := 1;   while n > 0 do   begin     p := p * (n mod 10);     n := n div 10   end;   writeln('Произведение цифр = ', p); end. Тест №1 Число: 54321 Произведение цифр = 120 Тест №2 Число: 54320 Произведение цифр = 0
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