Напишите программу которая считает произведение цифр введенного натурального числа..помогите пожалуйста!
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Напишите программу которая считает произведение цифр введенного натурального числа..помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n, p: integer; begin write('Число: '); readln(n); p := 1; while n > 0 do begin p := p * (n mod 10); n := n div 10 end; writeln('Произведение цифр = ', p); end. Тест №1 Число: 54321 Произведение цифр = 120 Тест №2 Число: 54320 Произведение цифр = 0
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