Дана правильная четырехунольная пирамида,боковое ребро равно 10см,а сторона основания 12см Найдите апофему и площадь боковой поверхности пирамиды СРОЧНО РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, Т.К. КОНТРОЛЬНАЯ

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Еарисуете самостоятельно? боковой треугольник равнобедренный с сторонами 10 и основанием 12. апофема a -и высота и медиана в нем по т. Пифагора а^2=10^2-6^2=64 а=8 S бок=р×а/2 где р периметр основания а апофема р=4×12=48 Sбок=48×8/2=192