Дана правильная четырехунольная пирамида,боковое ребро равно 10см,а сторона основания 12см Найдите апофему и площадь боковой поверхности пирамиды СРОЧНО РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, Т.К. КОНТРОЛЬНАЯ
Математика
Дана правильная четырехунольная пирамида,боковое ребро равно 10см,а сторона основания 12см Найдите апофему и площадь боковой поверхности пирамиды СРОЧНО РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, Т.К. КОНТРОЛЬНАЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еарисуете самостоятельно? боковой треугольник равнобедренный с сторонами 10 и основанием 12. апофема a -и высота и медиана в нем по т. Пифагора а^2=10^2-6^2=64 а=8 S бок=р×а/2 где р периметр основания а апофема р=4×12=48 Sбок=48×8/2=192
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
РЕШИТЕ ПЖ: В 200г воды при 10*С помешают 100г железа,нагретого до 100*С.Определите устонавившуюся температуру.
Информатика
Напишите программу которая считает произведение цифр введенного натурального числа..помогите пожалуйста!