А) 3,4*2,6+,3*2,6+5,3*0,7+5,3*1,9= б) 3,6*3,8+1,6*1,6+2,7*4,6+0,9*4,6= Вычислите удобным способом.
Математика
А) 3,4*2,6+,3*2,6+5,3*0,7+5,3*1,9= б) 3,6*3,8+1,6*1,6+2,7*4,6+0,9*4,6= Вычислите удобным способом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удобный способ: 2,6 * (0,7 + 3 ) + 5,3 * ( 3,4 + 1,9 ) = 2,6 * 1 + 5,3 * 5,3 = 2,6 + 28,09 = 30,69 3,6 * ( 3,8 + 1,6 ) + 4,6 * ( 1,6 + 0,9 + 2,7 ) = 3,6 * 5,4 + 4,6 * 5,2 = 19,44 + 23,92 = 43,36
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