От даныз слов образуйте глаголы и напишите в неопределёной форме: коса -, пила-, труба-, победа-,свет-

Русский язык

От даныз слов образуйте глаголы и напишите в неопределёной форме: коса -, пила-, труба-, победа-,свет-

Автор: Гость