От даныз слов образуйте глаголы и напишите в неопределёной форме: коса -, пила-, труба-, победа-,свет-
Русский язык
От даныз слов образуйте глаголы и напишите в неопределёной форме: коса -, пила-, труба-, победа-,свет-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коса - косить пила - пилить труба - трубить победа - победить свет - светить
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