Могут ли фигуры равные по площади иметьразный периметр? Докажи.

Математика
Могут ли фигуры равные по площади иметьразный периметр? Докажи.
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Гость:
Могут поиомучто это доказал самый лучший математик России
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