Кот из булочной пересказ

Гость: Гость:

В небольшом городке, расположенном в долине между двух гор, жила старенькая булочница миссис Джонс, и у неё был кот по кличке Мог. По утрам, когда жители городка ещё спали, старушка разжигала в печи огонь. Потом из муки, воды, сахара и дрожжей она месила тесто, выкладывала тесто на противни и ставила у огня, чтобы оно поднялось. Миссис Джонс пекла хлеб, булочки с изюмом пироги с вареньем и торты. В то утро Мог проснулся вместе с хозяйкой и принялся ловить мышей. Потом он устроился у огня. Но миссис Джонс сказала: «Мог, отойди, а то натрусишь шерсть в тесто». Тогда Мог забрался в умывальник. Вообще-то коты воды не любят, но не таков был Мог. Он уселся под краном, стал ловить капли лапой, а потом с удовольствием умылся. Миссис Джонс сказала: «Мог, ты разыгрался. Не стряхивай капли на противни. Лучше иди играть на улицу». Мог обиделся и убежал. А на улице шёл сильный дождь. Через городок протекала бурная горная речка. Мог забрался в воду, но ему не повезло: рыбы не было. Потом Мог долго бродил под дождём. Он сильно замёрз и начал чихать. В это время миссис Джонс открыла дверь и позвала: «Мог! Я уже поставила противни в печь. Теперь ты можешь посидеть у огня!» Кот уселся у печи и чихнул девять раз! Миссис Джонс встревожилась: «Мог, милый, ты простудился?» Она вытерла его насухо полотенцем и дала выпить тёплого молока с дрожжами. Дрожжи помогают людям, когда им нездоровится. Хозяйка оставила кота у огня, а сама взяла зонтик и ушла в магазин. Оставшись один, Мог задремал. И тут тёплое молоко с дрожжами подействовало. Он начал раздуваться. Сначала он раздулся как овца, потом достиг размеров осла и, наконец, стал огромным, как бегемот. Старушка вернулась с покупками и в ужасе закричала: «Боже, что делается с моим домом!» Кот уже едва помещался в кухне. Из окна торчали огромные усы, а из двери — хвост. «Мур!» — сказал Мог. Наконец он проснулся и потянулся. Тут раздался страшный треск, и дом развалился. Жители всполошились, когда узнали, что произошло. Все они очень уважали миссис Джонс и любили её пироги. Они предложили ей поселиться в ратуше. А Могу поселиться не разрешили. «Вдруг он вырастет ещё больше и разломает ратушу», — сказал мэр. «Мог — спокойный кот, — возразила миссис Джонс — Он никому не причинит зла». — «Поживём — увидим, — ответил мэр. — А что он будет есть, когда проголодается! Ему лучше пожить за городом». И Мога выгнали за ворота. Дождь лил не переставая. С гор струились потоки воды. Но Могу было всё равно. А бедная булочница очень горевала. В ратуше она снова принялась делать булочки. Но миссис Джонс так обильно поливала их слезами, что тесто стало слишком солёным. Мог разгуливал по долине между двух гор. К этому времени он вырос ещё больше и стал почти как кит! Мог высматривал рыбу в реке. Он ловил много рыбы! И отлично проводил время. А дождь не прекращался. В реку вливалось всё больше воды, и вскоре она вышла из берегов. Мощный поток двинулся в сторону Мога. Кот подумал: «Если я не задержу этот водяной вал, он смоет всех прекрасных рыб». Он разлёгся посреди долины, как большой пышный домашний каравай, и преградил путь воде. Горожане услыхали рокот прибывающей воды и не на шутку перепугались. Мэр закричал: «Разбегайтесь по горам, пока вода не затопила город!» Жители в панике покинули свои дома. С гор они увидели Мога, который лежал посреди долины. А за ним образовалось огромное озеро. «Миссис Джонс, — сказал мэр. — Нельзя ли попросить вашего кота остаться здесь на несколько дней! А мы построим дамбу через долину и задержим воду». «Я постараюсь, — ответила миссис Джонс — Он сидит смирно, если его щекочут под подбородком». И жители городка три дня щекотали Мога под подбородком сенными граблями. Он мурлыкал, мурлыкал, мурлыкал. От его мурлыканья на озере поднимались сильнейшие волны. Тем временем лучшие строители возводили высокую дамбу через долину. Горожане приносили Могу кувшины с молоком и сливками, печёнку и бекон, сардины и даже шоколад! Но кот почти не притронулся к угощениям. Он успел наесться рыбы. На третий день дамбу наконец закончили. Город был спасён. Обрадованный мэр сказал: «Теперь я вижу, что Мог — спокойный кот. Он может жить с вами в ратуше, миссис Джонс. Вот медаль для него». Медаль была на серебряной цепи, которая надевалась на шею. А надпись гласила: «Мог спас наш город». И миссис Джонс с Могом стали жить в ратуше ещё лучше, чем прежде. Если вы попадёте в городок Карнмог, то увидите, как полицейский останавливает движение. В это время Мог идёт на рыбалку.