Выберите один ответ и объясните

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По вертикали - сопротивление, по горизонтали - градусы. Находишь 40 градусов по горизонтали и смотришь, в какой точке резистор В пересекается с "сопротивлением". Ответ: 72
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