Выберите один ответ и объясните
Алгебра
Выберите один ответ и объясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По вертикали - сопротивление, по горизонтали - градусы. Находишь 40 градусов по горизонтали и смотришь, в какой точке резистор В пересекается с "сопротивлением". Ответ: 72
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сделай краткую записю и реши задачу . было 49пирожков . на одну тарелку помещается 5 пирожков . сколько потребуется тарелок и сколько пирожков оста...
Литература
Математика