Фонетический разбор слова сырьем пожалуйста помогите!! Ь знак написала но вместо ??его должно быть твердый знак
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Фонетический разбор слова сырьем пожалуйста помогите!! Ь знак написала но вместо ??его должно быть твердый знак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сырьем- 2 слога,6 букв,6звуков С-с-согласный,парный глухой,парный твердый ы-ы- гласный р-р--согласный,непарный звонкий,сонорный,парный мягкий ь-------- ё-й-согласный,непарный звонкий,сонорный,непарный мягкий о- гласная,ударная м- м- согласный, звонкий непарный, твердый парный, сонорный
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