Фонетический разбор слова сырьем пожалуйста помогите!! Ь знак написала но вместо ??его должно быть твердый знак

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Фонетический разбор слова сырьем пожалуйста помогите!! Ь знак написала но вместо ??его должно быть твердый знак

Автор: Гость