Дети пропалывали грядки .один из них прополол в 2 раза больше рядков,чем другой,в т??етий на 1 ряд меньше ,чем одна третья часть всех рядков.сколько рядков прополол каждый ребёнок,если все трое пропололи 30 рядков грядок?

Математика

Дети пропалывали грядки .один из них прополол в 2 раза больше рядков,чем другой,в т??етий на 1 ряд меньше ,чем одна третья часть всех рядков.сколько рядков прополол каждый ребёнок,если все трое пропололи 30 рядков грядок?

Автор: Гость