Дети пропалывали грядки .один из них прополол в 2 раза больше рядков,чем другой,в т??етий на 1 ряд меньше ,чем одна третья часть всех рядков.сколько рядков прополол каждый ребёнок,если все трое пропололи 30 рядков грядок?
Математика
Дети пропалывали грядки .один из них прополол в 2 раза больше рядков,чем другой,в т??етий на 1 ряд меньше ,чем одна третья часть всех рядков.сколько рядков прополол каждый ребёнок,если все трое пропололи 30 рядков грядок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - грядки, которые прополол 1 ребенок х*2 - грядки которые прополол 2 ребенок 1/3 часть это 30/3=10 грядок 10-1=9 - грядок, которые прополол 3 ребенок х*2+х+9=30 3х=30-9 3х=21 х=21/3 х=7 - грядок прополол 1 ребенок 7*2=14 - грядок прополол 2 ребенок 10-1=9 грядок прополол 3 ребенок 7+14+9=30
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