Выполнить пунктуационный разбор предложения: Начинаются оттепели, ростепели, капели, с крыш(цифра 5) 5 класс.
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Выполнить пунктуационный разбор предложения: Начинаются оттепели, ростепели, капели, с крыш(цифра 5) 5 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну оттепели, ростепели, капели -это однородные члены, а точнее - существительные. Начинаются - глагол. пунктуация-это знаки препинания (в данном случае запятые) удачи!
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