Аргументы из литературы на тему "глаза-зеркало души " Только Войны и Мир не брать в пример
Литература
Аргументы из литературы на тему "глаза-зеркало души " Только Войны и Мир не брать в пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говоря о том, что глаза – зеркало души, автор (Л.Н.Толстой) не солгал. Человек может отлично владеть собой: мимикой, голосом, жестами, походкой. Может вовремя сказать что-то особенное или промолчать благоразумно. Может за смешком или кашлем скрыть дрогнувшие интонации. И только изгнать из глаз глубокую грустинку, огонь ненависти или любви, холод равнодушия и лёд разочарования он не сможет. Да, глаза – зеркало души. Вспомните рассказ Шолохова «Судьба человека». У главного героя, простого солдата с очень сложной, трагической судьбы, они словно подёрнуты пеплом и наполнены «неизбывной тоской». Какая поразительная, говорящая деталь! Мы ещё ничего о герое не знаем, но, прочтя такие слова, понимаем: он прошёл через великие испытания, великие страдания, великую душевную и физическую боль.
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