Чему равен периметр квадрата со стороной 20 см. ,400, 40, 400см2 , 80 см
Математика
Чему равен периметр квадрата со стороной 20 см. ,400, 40, 400см2 , 80 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S квадрата = а² или (а×а) То есть 20·20=400см² 400·400=160000 см² Ну и т.д.
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