Восстанови функции используя данные её производных, изображенных на графиках в п??иложении.
Математика
Восстанови функции используя данные её производных, изображенных на графиках в п??иложении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая производная – прямая, задаваемая линейной функцией, имеет точки пересечения с осями Ox и Oy: ( 1; 0 ) и ( 0; –2 ) – соответственно: Уравнение линейной функции Составим систему уравнений, подставив в уравнение прямой две указанные выше точки: Итак, уравнение второй производной: Заметим, что третья производная будет иметь уравнение: что точно не соответствует графику а поэтому будем считать график для третьей производной – данным в задании ошибочно. Первая производная является одной из первообразных с неопределённым слагаемым для второй производной, а поэтому находится интегрированием: При x = 0, что видно по графику: Т.е.: Итак, уравнение первой производной: Функция является одной из первообразных с неопределённым слагаемым для своей производной, а поэтому находится интегрированием: При x = 0, что видно по графику: Т.е.: Итак уравнение функции: О т в е т : *** Если считать, что третья производная дана не "по ошибке", то у задачи НЕ СУЩЕСТВУЕТ решений.
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