Запишите периодическую дробь в виде обыкновенной: А)1,0(1) б)1,5(4) в)8,7(5) г)-3,(31) д)2,2(02) е)0,(123) Например: 0,3 x=0,3 10x=3,3 9x=3 x=3\9=1\3 Дам 30 баллов
Математика
Запишите периодическую дробь в виде обыкновенной: А)1,0(1) б)1,5(4) в)8,7(5) г)-3,(31) д)2,2(02) е)0,(123) Например: 0,3 x=0,3 10x=3,3 9x=3 x=3\9=1\3 Дам 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1,0(1) 100x= 101 x= 101/100 б)1,5(4) 100x = 154 x=154/100 = 77/50 в)8,7(5) 100x= 875 x=875/100=35/4 г)-3,(31) 100x=-331 x=-331/100 д)2,2(02) 1000x=2202 x=2202/1000=1101/500 е)0,(123) 1000x=123 x=123/1000
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