4 умножить на 10 в 3 степени плюс пять умножить на 10 во второй степени плюс 6 умножить на 10 в первой степени

Математика
4 умножить на 10 в 3 степени плюс пять умножить на 10 во второй степени плюс 6 умножить на 10 в первой степени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10³ = 1000 10²=100 10 ^1 =10 Итого) 4000+500+60 =4560
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