4 умножить на 10 в 3 степени плюс пять умножить на 10 во второй степени плюс 6 умножить на 10 в первой степени

Математика

4 умножить на 10 в 3 степени плюс пять умножить на 10 во второй степени плюс 6 умножить на 10 в первой степени

Автор: Гость