Решите числовое неравенство!!! Прошу!!! 4xlt;0,8

Алгебра
Решите числовое неравенство!!! Прошу!!! 4xlt;0,8
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Гость:
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