Словах притворяется притворяется что я будет такое суффикс или окончание.
Русский язык
Словах притворяется притворяется что я будет такое суффикс или окончание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание будет !!! я суфикс не бывает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
С чем сравниваются цветки и стебель ландыша?а что ещё напоминает этот цветок? Придумайте другую свою загадку о ландыши<br />де ве еж хе
Математика
4 умножить на 10 в 3 степени плюс пять умножить на 10 во второй степени плюс 6 умножить на 10 в первой степени
Русский язык
Выпишите прилагательные вмести с существительным определи чесло,род,подеж.ВОДЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В СТАКАНЧИК НАБЕРИ.ПУСКАТЬ ИЗ МЫЛЬНОЙ ПЕНВ МЫ БУДЕМ ПУЗ...
Математика