4 строчек стиха про мертвую царевну и сем богатырей.
Литература
4 строчек стиха про мертвую царевну и сем богатырей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но царевна молодая, Тихомолком расцветая, Между тем росла, росла, Поднялась - и расцвела, Белолица, черноброва, Нраву кроткого такого. И жених сыскался ей, Королевич Елисей.
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