Проскланяйте слово якорь

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Проскланяйте слово якорь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якорь якоря якорю якорь якорем якоре
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