Как округлить десятичную дробь до целых 2,675; 37,4109; 5,19; 0,806; 145,732; 5,6071; 200,8685; 101,4902
Математика
Как округлить десятичную дробь до целых 2,675; 37,4109; 5,19; 0,806; 145,732; 5,6071; 200,8685; 101,4902
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3;37;5;1;146;6;201;101; нужно смотреть цифру в десятых если больше 5 прибавляешь 1 к целым. Если меньше так и оставляешь
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