Как округлить десятичную дробь до целых 2,675; 37,4109; 5,19; 0,806; 145,732; 5,6071; 200,8685; 101,4902

Математика
Как округлить десятичную дробь до целых 2,675; 37,4109; 5,19; 0,806; 145,732; 5,6071; 200,8685; 101,4902
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3;37;5;1;146;6;201;101; нужно смотреть цифру в десятых если больше 5 прибавляешь 1 к целым. Если меньше так и оставляешь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
You want to buy some clothes use the pictures to act out the dialogues between you and the shop assistant Use the sentences from Ex.1 Record you se...
Ответить
Английский язык
Что поставить? CAN, MAY, MUST, HAVE TO, SHOULD\OUGHT TO You ……………. to phone if you're going to be late.
Ответить
История
Что изобрели в Древнем мире, Греции, Китае, Индии, в Древнем Междуречье? Пожалуйста, если можете, то не из школьной программы.
Ответить
Русский язык
Проскланяйте слово якорь
Ответить
Алгебра
Числа 2a,3b,4c образуют в указанном порядке геометрическую прогрессию . Найдите числ?? b , если а=3, с=24
Ответить