Что поставить? CAN, MAY, MUST, HAVE TO, SHOULD\OUGHT TO You ……………. to phone if you're going to be late.
Английский язык
Что поставить? CAN, MAY, MUST, HAVE TO, SHOULD\OUGHT TO You ……………. to phone if you're going to be late.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мой взгляд, здесь should - "следует", потому, что дома будут волноваться, если не будет вестей от человека. долженствование здесь более строгое, чем если вы возьмете ought - "надо". can - "можешь" не берем, потому что человеку не стоит выбирать, позвонить или нет, ему следует это сделать. must - "должен" - это строгое долженствование, он может и не сделать этого - ничего особо страшного не произойдет. may - означает "разрешение, позволение" тут никто не спрашивает разрешения что-либо сделать. а have to - "придется" - вынужденная мера - здесь никто не вынуждает позвонить. поэтому берите should!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Что изобрели в Древнем мире, Греции, Китае, Индии, в Древнем Междуречье? Пожалуйста, если можете, то не из школьной программы.
Русский язык
Алгебра
Числа 2a,3b,4c образуют в указанном порядке геометрическую прогрессию . Найдите числ?? b , если а=3, с=24
Информатика