Что поставить? CAN, MAY, MUST, HAVE TO, SHOULD\OUGHT TO You ……………. to phone if you're going to be late.

Гость: Гость:

На мой взгляд, здесь should - "следует", потому, что дома будут волноваться, если не будет вестей от человека. долженствование здесь более строгое, чем если вы возьмете ought - "надо". can - "можешь" не берем, потому что человеку не стоит выбирать, позвонить или нет, ему следует это сделать. must - "должен" - это строгое долженствование, он может и не сделать этого - ничего особо страшного не произойдет. may - означает "разрешение, позволение" тут никто не спрашивает разрешения что-либо сделать. а have to - "придется" - вынужденная мера - здесь никто не вынуждает позвонить. поэтому берите should!