Морфологический разбор имя числительного 1637 и 2000
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Морфологический разбор имя числительного 1637 и 2000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 1637 машин) Начальная форма: МАШИН Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, мужской род. (2000 машин) Начальная форма: МАШИН Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, мужской род,
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