Помогите решить ширина двери 9дм,а высота на 1м 8дм больше.найдр площадь двери квад??атных дециметров

Математика
Помогите решить ширина двери 9дм,а высота на 1м 8дм больше.найдр площадь двери квад??атных дециметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1)  1 м 8 дм = 18 дм -  перевод единиц измерения 2) 9  + 18 = 27 дм -  высота двери 2)  18 дм * 27 дм = 486 дм² - площадь двери - ОТВЕТ
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