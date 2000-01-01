Помогите решить ширина двери 9дм,а высота на 1м 8дм больше.найдр площадь двери квад??атных дециметров
Математика
Помогите решить ширина двери 9дм,а высота на 1м 8дм больше.найдр площадь двери квад??атных дециметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) 1 м 8 дм = 18 дм - перевод единиц измерения 2) 9 + 18 = 27 дм - высота двери 2) 18 дм * 27 дм = 486 дм² - площадь двери - ОТВЕТ
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