Дать характеристику главному герою повести "Белые ночи"(Мечтателю) по вопросам: 1.Кто он? 2.Чем занимается? 3.Каков род его деятельности, отношение к ней? 4.Любимое занятие в свободное время? 5.Что можно сказать о его увле...

Литература
Дать характеристику главному герою повести "Белые ночи"(Мечтателю) по вопросам: 1.Кто он? 2.Чем занимается? 3.Каков род его деятельности, отношение к ней? 4.Любимое занятие в свободное время? 5.Что можно сказать о его увлечениях, кругозоре? 6Можно ли мечтателя отнести к типу “маленьких” людей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мечтатель - молодой человек. Ему всего 26 лет.Он живет в Петербурге 8 лет.  2. Мечтатель где-то служит и получает жалование. Он беден, живет от получки до получки, хотя у него все-таки есть прислуга, старуха Марфа. 3. 4.Самое любимое занятие Мечтателя - фантазировать, мечтать, воображать, лежа у себя в комнате или бродя по городу. 6.Наверное нет Мечтатель понимает, что он - смешной и довольно оригинальный "тип".Он  одинок. Почему - мы не знаем, но из близких людей у него только служанка Марфа. Знакомых у него нет, а даже если он заводит знакомства, то эти приятели не задерживаются в его жизни.Он никогда не имел отношений с женщинами. Из-за этого он очень робок.Он мечтал и мечтает встретить женщину, которой мог бы подарить свою любовь. Прости сколько смогла 
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