Слова: блещут, хлещут, плещешь поставить в неопределенную форму.
Русский язык
Слова: блещут, хлещут, плещешь поставить в неопределенную форму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блистать, хлестать, плескать.
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