Почему так много глаголов в стихе Тютчева? Объясните Еще земли печален вид, А во??дух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И елей ветви шевелит. Еще природа не проснулась, Но сквозь редеющего сна Весну послы...

Литература

Почему так много глаголов в стихе Тютчева? Объясните Еще земли печален вид, А во??дух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И елей ветви шевелит. Еще природа не проснулась, Но сквозь редеющего сна Весну послышала она, И ей невольно улыбнулась...

Автор: Гость