Помогите, пожалуйста! Очень срочно. Автомобиль прошёл 269,1 м. Какова длина окружно??ти колеса автомобиля, если на этом пути оно сделано 117 оборотов?
Математика
Помогите, пожалуйста! Очень срочно. Автомобиль прошёл 269,1 м. Какова длина окружно??ти колеса автомобиля, если на этом пути оно сделано 117 оборотов?
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