В треугольнике ABC угол А равен 200, и углы относятся как 1:2:6. Найти углы треугольник?? ABC.
Математика
В треугольнике ABC угол А равен 200, и углы относятся как 1:2:6. Найти углы треугольник?? ABC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠A = 20° Пусть 1 часть =х ,тогда углы равны 1 х , 2х , 6х. Сумма углов = 1х+2х+6х=9х 9х=180° ⇒ х = 20° 2х= 40° , 6х = 120°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему так много глаголов в стихе Тютчева? Объясните Еще земли печален вид, А во??дух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И е...
Биология
Повысить частоту мутаций в популяции можно Выберите один ответ: a. скрещиванием чистых линий b. межвидовыми скрещиваниями c. действием рент...