В треугольнике ABC угол А равен 200, и углы относятся как 1:2:6. Найти углы треугольник?? ABC.

Математика
В треугольнике ABC угол А равен 200, и углы относятся как 1:2:6. Найти углы треугольник?? ABC.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠A = 20°   Пусть 1 часть =х ,тогда углы равны 1 х , 2х , 6х. Сумма углов = 1х+2х+6х=9х 9х=180°   ⇒ х = 20°    2х= 40° ,    6х = 120°
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