(В принципе, решила, но не уверена). Заранее благодарна вам! а)y^3-16y=0 б)64y^2-25=0 в)x^2+9=0 г)y^3+9y=0 д)(x+3)^2-49=0 е)(y-4)^2-(y+3)^2=0

Алгебра

(В принципе, решила, но не уверена). Заранее благодарна вам! а)y^3-16y=0 б)64y^2-25=0 в)x^2+9=0 г)y^3+9y=0 д)(x+3)^2-49=0 е)(y-4)^2-(y+3)^2=0

Автор: Гость