Твёрдый знак пишется после каких букв?
Русский язык
Твёрдый знак пишется после каких букв?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твёрдый знак пишется после приставки оканчивающуюся на согласную и перед корнем который начинается на гласную. Пример: отъезд=приставка ОТ оканчивающаяся на согласную+корень ЕЗД начинающегося на гласную
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