Вследствие эпидемии гриппа занятия в школе были отменены.2)Рост заболеваемости удалось остановить только благодаря вакцинации населения.3)К сожалению,многие источники воды сегодня являются непригодными к эксплатации.
Русский язык
Вследствие эпидемии гриппа занятия в школе были отменены.2)Рост заболеваемости удалось остановить только благодаря вакцинации населения.3)К сожалению,многие источники воды сегодня являются непригодными к эксплатации.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И что с этими предложениями делать? Задание какое?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь из слов два предложения. Составляют ли они текст? А как его можно озаглави??ь ? Светило, солнышко , весело, чирикали, воробьи
Математика
Ребят не кто не знает,где можно найти ответы на самостоятельные алгебру и геомерт??ю експресс-контроль 7 клас виробництво ранок за ранее спасибо☺