Вследствие эпидемии гриппа занятия в школе были отменены.2)Рост заболеваемости удалось остановить только благодаря вакцинации населения.3)К сожалению,многие источники воды сегодня являются непригодными к эксплатации.

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Вследствие эпидемии гриппа занятия в школе были отменены.2)Рост заболеваемости удалось остановить только благодаря вакцинации населения.3)К сожалению,многие источники воды сегодня являются непригодными к эксплатации.

Автор: Гость