Номер 11,12, сделайте пожалуйста и объясните свой ответ
Химия
Номер 11,12, сделайте пожалуйста и объясните свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-2так как сульфат натрия -соль,а соли вступают в реакцию с оксидами 12-3. Окисли́тельно-восстанови́тельныереа́кции — это встречно-параллельные химические реакции, протекающие с изменением степеней окисления атомов, входящих в состав реагирующих веществ
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