Как изминить значение вырожения 5а если а увеличить на 1,2
Математика
Как изминить значение вырожения 5а если а увеличить на 1,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+1.2=6.2 я думаю что так
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