Как называется ставка процента, которая в результате инфляции не уменьшает реаль??ый капитал: 1)учетная; 2)критическая; 3)антиинфляционная; 4)реальная

Обществознание
Как называется ставка процента, которая в результате инфляции не уменьшает реаль??ый капитал: 1)учетная; 2)критическая; 3)антиинфляционная; 4)реальная
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реальная процентная ставка- номинальная процентная ставка за вычетом уровня инфляции
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