Существует ли параллелограмм,площадь которого равна 100 см2 и две смежные стороны: 1) 10 см и 12 см 2) 8 см и 15 см 3) 10 см и 10 см 4) 1 см и 10 см 5) 12 см и 8 см 6) 7 см и 15 см
Математика
Существует ли параллелограмм,площадь которого равна 100 см2 и две смежные стороны: 1) 10 см и 12 см 2) 8 см и 15 см 3) 10 см и 10 см 4) 1 см и 10 см 5) 12 см и 8 см 6) 7 см и 15 см
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