Наверно надо график постоить,помогите,вообще не понимаю корень из x=6-x
Алгебра
Наверно надо график постоить,помогите,вообще не понимаю корень из x=6-x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Избавимся от иррациональности и возведем все в квадрат и получи х=(6-х)^2 x=36-12x+x^2 x^2-13x+36=0 x=4 x=9
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