1. В чём проявилась политическая зависимость Руси от Золотой Орды ? 2.В чём проявилась экономическая зависимость Руси от Орды? 3.Как сказались на экономике Руси зависимость от Золотой орды? 4.Какие политические изменения про...

Гость: Гость:

1) Политическая зависимость Руси от Золотой Орды проявилась в: -Русские князья были вассалами; -За властью русских князей следили ханы; -Князьям выдавались ярлыки – ханские грамоты, утверждавшие их назначение; -Власть поддерживалась с помощью террора; 2) Экономическая зависимость проявилась в том, что с жителей брали не только дань, но и поплужное, ям, «корм» , собирали воинов, ремесленников. 5) Монгольское завоевание стало одной из причин отставания русских земель от развитых стран Европы. Запустели и пришли в упадок старые земледельческие центры и освоенные территории. Граница земледелия отодвинулась на север, южные благодатные почвы получили название "Дикое поле". Русские города подверглись массовому разорению. Упростились (а порой и исчезли) многие ремесла, что тормозило создание мелкотоварного производства. Завоевание законсервировало феодальную раздробленность. Ослабли связи между различными частями государства. Были нарушены традиционные политические и торговые связи с другими странами. Значительно замедлились темпы культурного развития. Но главное последствие, - человеческие потери (много погибло людей и много было угнано в рабство).