Разложите на множители б) 4a^2-25 г) 9a^2-4b^2 е) 25x^2-y^2 з) 1-36a^2 ^-это степень
Алгебра
Разложите на множители б) 4a^2-25 г) 9a^2-4b^2 е) 25x^2-y^2 з) 1-36a^2 ^-это степень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 4a^2-25=(2а-5)(2а+5) г) 9a^2-4b^2=(3а-2b)(3а+2b) е) 25x^2-y^2=(5х-у)(5х+у) з) 1-36a^2=(1+6а)(1-6а)
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