Разложите на множители б) 4a^2-25 г) 9a^2-4b^2 е) 25x^2-y^2 з) 1-36a^2 ^-это степень

Алгебра

Разложите на множители б) 4a^2-25 г) 9a^2-4b^2 е) 25x^2-y^2 з) 1-36a^2 ^-это степень

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