Найдите массовые доли элементов в соединении,формула которого AIPO4

Гость: Гость:

1.w(Al в AlPO4)=Ar(Al)/M(AlPO4)=27/122=0,2213(22,13%) 2.w(P в AlPO4)=Ar(P)/M(AlPO4)=31/122=0,2541(25,41%) 3.w(O в AlPO4)=1-0,2213-0,2541=0,4246(52,46%) Ответ:w(Al)=0,2213;w(P)=0,2541;w(O)=0,5246.