Помогите срочно!Нужно 10-15 аргументов что "детство-лучшая пора в жизни человека"!

Гость: Гость:

Не ходишь на работу За тобой ухаживают Тебя содержат Тебя не волнует проблемы Можно спать сколько хочешь Тебя кормят с ложечки С тобой гуляют Покупают много игрушек Тебя не заставляют делать уборку