Помогите срочно!Нужно 10-15 аргументов что "детство-лучшая пора в жизни человека"!

Обществознание
Помогите срочно!Нужно 10-15 аргументов что "детство-лучшая пора в жизни человека"!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не ходишь на работу За тобой ухаживают Тебя содержат Тебя не волнует проблемы Можно спать сколько хочешь Тебя кормят с ложечки С тобой гуляют Покупают много игрушек Тебя не заставляют делать уборку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите пожалуйста на английском русскими буквами
Ответить
Українська література
«Господь багатий нас благословив» Ольжич I вiрити, i прагнуть — не вотще. Безсмертне — i величне, i ясне-бо. Ось лине хмара з лiтеплим дощем, I роз...
Ответить
Математика
Масса гуся 5 кг.Какова масса 4 таких гусей?Составь обратные задачи. И напишите кра??кое условие и решение пожайлуста..
Ответить
Литература
Які позитивні риси має софійка ? Русалонька із 7в
Ответить
Математика
В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684л молока а в другой 456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока ...
Ответить