Помогите срочно!Нужно 10-15 аргументов что "детство-лучшая пора в жизни человека"!
Обществознание
Помогите срочно!Нужно 10-15 аргументов что "детство-лучшая пора в жизни человека"!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не ходишь на работу За тобой ухаживают Тебя содержат Тебя не волнует проблемы Можно спать сколько хочешь Тебя кормят с ложечки С тобой гуляют Покупают много игрушек Тебя не заставляют делать уборку
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