ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!(индукция однородного магнитного поля равна 7 Тл, направленная по оси у. Найдите магнитный поток сквозь пол круга радиусом 70 см, расположенный под углом 30 плоскости XZ.

Физика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!(индукция однородного магнитного поля равна 7 Тл, направленная по оси у. Найдите магнитный поток сквозь пол круга радиусом 70 см, расположенный под углом 30 плоскости XZ.

Автор: Гость