Четыре мальчика смастерят 4 скворечника за 4 дня.Сколько скворечников смастерят 12 мальчиков за 12 дней?
Математика
Четыре мальчика смастерят 4 скворечника за 4 дня.Сколько скворечников смастерят 12 мальчиков за 12 дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12:4=3 -во столько раз стало больше мальчиков 2) 4*3=12(скв) смастерят 12 мальчиков за 4 дня 3) 12:4=3 во столько раз стало больше дней 4) 12*3=36(скв) смастерят 12 мальчиков за 12 дней Ответ: 36 скворечников
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