Четыре мальчика смастерят 4 скворечника за 4 дня.Сколько скворечников смастерят 12 мальчиков за 12 дней?

Гость: Гость:

1)12:4=3 -во столько раз стало больше мальчиков 2) 4*3=12(скв) смастерят 12 мальчиков за 4 дня 3) 12:4=3 во столько раз стало больше дней 4) 12*3=36(скв) смастерят 12 мальчиков за 12 дней Ответ: 36 скворечников