Чередование звуков -это ..........

Русский язык
Чередование звуков -это ..........
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чередоваание звууков — взаимная замена звуков в одной и той же морфеме в различных случаях ее употребления, выполняющая роль основного или дополнительного морфологического показателя (в русском языке  нос-ить /  нес-ти;  мог-у /  мож-ешь). 
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