Чередование звуков -это ..........

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Чередоваание звууков — взаимная замена звуков в одной и той же морфеме в различных случаях ее употребления, выполняющая роль основного или дополнительного морфологического показателя (в русском языке нос-ить / нес-ти; мог-у / мож-ешь).