У Миши 6 конфет, а у Кати 18,сколько у них вместе
Математика
У Миши 6 конфет, а у Кати 18,сколько у них вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 потому что 6+18 получатеся 24
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