Сколько г. 30% раствора нужно добавить к 80 г.-12% раствора этой же соли,чтобы получить 20 %-раствор соли?

Математика

Сколько г. 30% раствора нужно добавить к 80 г.-12% раствора этой же соли,чтобы получить 20 %-раствор соли?

Автор: Гость