Сколько г. 30% раствора нужно добавить к 80 г.-12% раствора этой же соли,чтобы получить 20 %-раствор соли?
Математика
Сколько г. 30% раствора нужно добавить к 80 г.-12% раствора этой же соли,чтобы получить 20 %-раствор соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*30 240:12 =20 вот ответ
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